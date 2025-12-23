Este martes, las Águilas del América han hecho un anuncio importante con miras al futuro y a su estabilidad financiera. Una nueva era comenzará en Coapa.

Mediante un comunicado, el equipo azulcrema reveló una alianza estratégica con General Atlantic, un grupo inversionista de carácter global.

La alianza consiste en una nueva entidad que será propietaria del Club América, del estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio: Grupo Águilas, con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo.

Lee También América ficha a portero que podría suplir la posible ausencia de Malagón por el Mundial

La familia Azcárraga continuará al frente del América y del estadio Banorte, con control mayoritario, como lo ha hecho por décadas.

¿Cómo se ejecutará dicha alianza? Ollamani conservará una participación de control del 51por ciento mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas.

“La alianza se basa en un valor empresa de $490 millones de dólares, sujeto a los ajustes”, informaron los capitalinos mediante un comunicado. La cifra que pagó General Atlantic fue 240.1 millones de dólares.

"En Ollamani consistentemente buscamos dar forma al futuro del futbol en México. Nos entusiasma avanzar con nuestra visión de apoyar el crecimiento a largo plazo del Club América, el estadio Banorte y los terrenos adyacentes, la cual está arraigada en la identidad, historia y valores del Club América. Esta nueva alianza estratégica nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias aún más inolvidables para los fans en México y en el extranjero”, informó Emilio Azcárraga Jean, presidente de Ollamani.

Lee También Antonio 'Turco' Mohamed le cerró las puertas a la Selección Mexicana y al América: ¿Por Televisa?

Ollamani y General Atlantic forman una alianza estratégica. pic.twitter.com/oZQDNHDfZZ — Ollamani Prensa (@OllamaniPrensa) December 24, 2025

América y los New England Patriots, una nueva alianza

Como parte de la alianza que conformaron con General Atlantic, The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group también será parte de la estrategia.

The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group-propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, del equipo de futbol Revolución, también en Nueva Inglaterra, y del estadio Gillette en el estado de Massachusetts.

“Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”, agrega el escrito de las Águilas.

Lee También Estadio Azteca: Revelan colores de las butacas para la reinauguración del inmueble