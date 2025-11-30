América cerró un 2025 para el olvido, lleno de obstáculos y fracasos que le impidieron seguir acrecentando su palmarés bajo el mando de André Jardine.

Los azulcrema tuvieron al borde del nocaut a Monterrey, vinieron de atrás para empatar el marcador global, pero se descuidaron en el momento menos indicado y les costó la eliminación del Apertura 2025.

América ganó 2-1, pero con marcador global de 3-2 dicen adiós de la Liguilla.

Todo comenzó con una gran salvada de Luis Ángel Malagón que quedó mano a mano contra Jesús Corona. Intervención que elevó el ímpetu de los capitalinos.

Primero Alejandro Zendejas puso la chispa que el estadio Azulcrema necesitaba. El 10 de las Águilas puso un balón al rincón de la portería de Luis Cárdenas para abrir el marcador.

El Ciudad de los Deportes explotó. El momento era de las Águilas y su afición presentía lo que era inevitable. Al 59, Raúl Zúñiga puso el 2-0 para arrebatarle el boleto a La Pandilla.

Monterrey no tenía respuesta, pero un descuido de Kevin Álvarez tiró todo lo conseguido. Germán Berterame entró solo al área, remató de cabeza y enmudeció el Ciudad de los Deportes.

¿Cómo fue la burla de Juan Pablo Fernández hacia el América?

El gol de Berterame silenció literalmente al Estadio Ciudad de los Deportes y es que cuando se desarrollaba la jugada del gol de Rayados, en el sonido local se escuchaba la canción 'Mi Mayor Anhelo' de la Banda MS, que se ha vuelto el himno de los triunfos americanistas.

Pero cuando cayó el tanto de Berterame, la afición quedó muda, mientras que el sonido local se vio forzada a quitar la música de fondo, que además en los partidos de la Liga MX está prohibido accionar las bocinas durante el tiempo en activo del duelo.

Esta situación no pasó desapercibida por algunos usuarios de las redes, entre ellos el hijo de Joserra, Juan Pablo Fernández, quien se burló de los de Coapa.

"Eso les pasa por soberbios, porque además está prohibido por reglamento poner sonidos mientras la pelota está en juego. “Quiero seeeeer, el amooor, de tu aaalmaaaa”…pum gol, silencio, jajajajajaa", escribió Juan pablo junto al video del momento del gol de Monterrey.