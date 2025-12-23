La segunda etapa de Javier Hernández con las Chivas terminó sin pena ni gloria, en menos de dos años.

El Chicharito volvió al equipo que lo vio nacer y crecer como profesional para aportar toda la experiencia y liderazgo que había adquirido a lo largo de su exitosa trayectoria.

Sin embargo, el centrodelantero no cumplió con las altas expectativas que se habían generado con su contratación y terminó decepcionando a la afición rojiblanca.

En cuatro semestres que vivió con el Rebaño, dos de 2024 y dos de 2025, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana apenas pudo contribuir con cuatro goles.

Tres de sus anotaciones las consiguió en la Liga MX y una en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que se quedó bastante lejos de lo que se esperaba estadísticamente.

Además, en su último partido con las Chivas, cometió un error imperdonable y quedó marcado en los seguidores rojiblancos.

El Chicharito Hernández tuvo en su pie derecho la oportunidad de meter al Rebaño a las semifinales del Apertura 2025, pero desperdició su disparo desde los once pasos.

De manera sorprendente, el tres veces mundialista con la Selección Mexicana voló el balón y permitió que el Cruz Azul eliminara al equipo rojiblanco.

Esa fue la última imagen que dejó Javier como futbolista de las Chivas porque ya no renovó su contrato y se marchó de la institución.

De acuerdo con el propio Chicharito Hernández, su carrera continuará, aunque tendrá que esperar para ver las opciones que tiene en el marcado.

Mientras el exjugador del Manchester United y del Real Madrid analiza las opciones, se encuentra disfrutando su descanso.

Javier reapareció en sus redes sociales luego de su salida del Rebaño, pero sorprendió al estar practicando golf.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Chicharito Hernández publicó una imagen en un campo y, después, un video en el que plasma un recorrido por la ciudad de Nueva York para encontrar el “mejor café”.

“No, no es molestia, no pasada nada. Que tengan buen día, nos vemos. Me reconocieron unos paisanos de Guadalajara”, compartió el Chicharito Hernández después de que unas personas lo saludaran y le pidieran una foto.