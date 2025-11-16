El camino hacia la próxima Copa del Mundo 2026 cada vez se hace más corto y las dudas en torno a la Selección Mexicana crecen.

Ayer, ante el conjunto de Uruguay, en el primer duelo amistoso por la Fecha FIFA de noviembre, la afición tricolor se fue del Estadio TSM Corona con sabor amargo.

México no pudo frente a los charrúas y tuvo que conformarse con un empate sin goles. Otro partido sin victoria ante rivales de Sudamérica.

Lee también: Andrés Vaca es reventado por afición tras usar tenis sucios y viejos en plena transmisión

Los abucheos durante la presentación de la alineación mexicana presagiaban que la noche en Torreón no sería la mejor para el Vasco y sus dirigidos que además, ofrecieron muy poco en el terreno de juego.

Sentar a Carlos Acevedo y poner a Raúl Rangel fue una afrenta para la fanaticada Lagunera que sin duda llegó con la ilusión de ver a su actual referente en el arco de la Selección Nacional.

¿Cuántos partidos acumula el Tricolor sin ganarle a rivales sudamericanos?

La Selección Mexicana ya hila cinco partidos sin triunfo. No gana desde la final de la Copa Oro cuando vencieron en septiembre a la Selección de Estados Unidos.

Pero en específico ante rivales de Sudamérica, el Tricolor acumula tres partidos sin ver el triunfo.

Tras empatar ante Japón y Corea del Sur, México enfrentó a Colombia, Ecuador y Uruguay. En particular, ante los cafetaleros sufrió una dolorosa derrota de 4-0 y, posteriormente, cosechó dos empates: 1-1 ante los ecuatorianos y el último 0-0 ante los charrúas de Marcelo Bielsa.

El próximo martes tienen la obligación de cerrar el año con victoria ante Paraguay y mejorar su imagen.