El centrocampista boliviano Ervin Vaca dijo que considera a México una selección "muy competitiva" a la que Bolivia "tratará de ganar" en el partido amistoso del domingo como preparación para la repesca intercontinental que jugará en marzo por un cupo al Mundial 2026.

La selección boliviana cumple esta jornada un entrenamiento físico y táctico "a doble turno" en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a los mexicanos.

¿Qué dijo el jugador boliviano Ervin vaca sobre el Tricolor de Javier Aguirre?

"México es una selección muy competitiva, muy física, la verdad que va a ser un partido lindo para jugarlo y tratar de ganar", dijo Vaca en un breve contacto con la prensa antes de comenzar su preparación.

El mediocampista dijo que junto al seleccionador, Óscar Villegas, y sus compañeros verán el partido que México jugará antes contra Panamá para "tener datos" de cómo juega el cuadro azteca y trabajar sobre eso.

Consideró que será un encuentro "muy importante" para su preparación tomando en cuenta que quedan algo menos de dos meses para enfrentar a Surinam en Monterrey.

"Vamos a ir puliendo detalles con el transcurso de los entrenamientos y teniendo en claro lo que quiere que propongamos el profesor Villegas", añadió Vaca.

Por su parte, el defensor Marcelo Torrez indicó que Villegas ya les dio "algunas indicaciones" sobre cómo juega México. "No lo vimos mucho, pero lo vamos a ver en estos días", señaló.

Afirmó que para el encuentro amistoso "hay muchas cosas que mejorar", no solo en la defensa sino en todo el equipo.

"Hablando con el profesor, con nuestros compañeros, queremos mejorar esos errores que tenemos", añadió Torrez.

La Verde se medirá de local contra México este domingo en su último partido amistoso de preparación para la repesca intercontinental del Mundial de 2026, del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro se enfrentará cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial, que comenzará el 11 de junio.

La selección dirigida por Villegas accedió en septiembre pasado a la repesca tras vencer por 1-0 a la de Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

El domingo pasado, la selección boliviana recibió a la de Panamá en el estadio IV Centenario, en la región sureña de Tarija, encuentro que terminó en un empate 1-1.

Como parte de su preparación, la Verde ya jugó en octubre, noviembre y diciembre. Venció por 0-1 a Jordania, pero cayó con Rusia por 3-0, ante Corea del Sur por 2-0, ante Japón por 3-0 y con Perú por 2-0.

Para el enfrentamiento con México, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) puso a la venta 25.500 entradas que serán comercializadas de forma digital.