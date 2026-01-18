El Estadio Azteca continúa su intensa remodelación para estar listo y cumplir con las exigencias de la FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo del que será sede del partido inaugural el 11 de junio de ese año.

Los trabajos avanzan a buen ritmo en diferentes áreas del icónico inmueble, en las últimas imágenes que han circulado en los días recientes se han apreciado los cambios en el área de la cancha y tribunas donde predominan las butacas en color rojo, gris y blanco.

Ahora, las nuevas postales que se filtraron corresponden a la techumbre del estadio, el cual era una incógnita sobre cómo luciría y las modificaciones que sufriría.

A través de la cuenta Estadios de México, de la plataforma de X, se ha compartido un adelanto de los trabajos que comenzaron a realizarse en la parte superior de la casa de las Águilas del América; sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención es que uno de los colores que predominará será el rojo, además de una sección menor donde la tonalidad será entre blanco y gris.

Cabe señalar que este cambio cromático corresponde al nuevo patrocinador del estadio, ya que ahora se llama Banorte, aunque mientras dura la próxima justa mundialista será conocido como Estadio Ciudad de México.

¿Qué fue lo que adelantó la cuenta de la plataforma x sobre el estadio Azteca?

"SORPRESA! Se revela cómo va a quedar el techo del estadio Azteca. La cuenta Beci86 dio a conocer que hoy iniciaron los trabajos para ponerle una cubierta roja y blanca. El Azteca, más rojiblanco que nunca", fue el mensaje de la cuenta @MXESTADIOS, junto a las postales donde se puede apreciar la parte superior del Coloso de Santa Úrsula.