La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) incluyó a Javier Aguirre en el Top 10 de los mejores entrenadores de selecciones nacionales del año 2025, un reconocimiento que valida el trabajo del "Vasco" al frente del Tri durante este ciclo.

La gestión de Aguirre devolvió la estabilidad a un vestidor que había vivido etapas de incertidumbre.

Su experiencia en escenarios de alta presión y su habilidad para manejar grupos fueron claves para alcanzar esta distinción.

¿Qué otros técnicos fueron incluidos en el listado?

El estratega mexicano comparte el ranking con nombres de peso como Luis de la Fuente (España), Lionel Scaloni (Argentina) y Roberto Martínez (Portugal), lo que subraya la relevancia de su labor en el último año.

Uno de los principales méritos del técnico fue la conquista de la Copa Oro 2025. Este título fortaleció su autoridad frente a los rivales de la Concacaf y envió un mensaje claro de competitividad.

Con México como anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, Aguirre se perfila como el entrenador más experimentado de los tres países organizadores.

El objetivo principal es romper la barrera histórica de los octavos de final y lograr la mejor actuación de México en una Copa del Mundo.

La IFFHS incluyó a Javier Aguirre entre los 10 mejores entrenadores de selecciones en 2025: