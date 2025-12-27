Sebastián Córdova estaría a punto de abandonar a Tigres, ya que su contrato está cerca de expirar y parece que no será renovado, aunque esto no tiene nada que ver con el tema económico, pues de acuerdo con Yosgart Gutiérrez el talentoso futbolista carece de actitud.

El atacante y el exportero coincidieron en el Necaxa, donde Córdova dio sus primeros pasos como profesional en la Liga MX y Gutiérrez jugó sus últimos partido como arquero de Primera División.

Durante esas épocas que compartieron entrenamientos y partidos, el ahora creador de contenido compartió los problemas que llegó a tener con el todavía jugador de los Tigres.

"Tuve algunos roces con él, porque de repente no le gustaba correr, no le gustaba meter, no le gustaba el choque y yo se lo decía. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento, fueron los roces con él pero después mejoró mucho", recordó en un programa de FOX.

Aquella versión de Córdova con América o incluso la del título de 2023 con los felinos no ha vuelto a aparecer, ahora el jugador está lejos de ese nivel mostrado, situación que le extraña al ex integrante del Cruz Azul.

"No sé si sea esa situación la que le está afectando, hablo sin estar en el día a día actualmente con él".

En esta temporada de fichajes, Sebastián Córdova se coloca como una fuerte opción para llegar al Toluca, actual bicampeón de la Liga MX. Sin embargo, esta información es, hasta ahora, un rumor.