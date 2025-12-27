Raúl Jiménez se convirtió en el héroe del Fulham tras darles la victoria frente al West Ham en la Jornada 18 de la Premier League, donde el delantero mexicano anotó el tanto del triunfo en la recta final del juego.

La visita de los Cottagers a los Hammers era de vital importancia para ambas escuadras. Por un lado, los locales buscaban salir de la zona de descenso, pero esta derrota los sigue mantenido en la parte roja de la clasificación. El equipo del mexicano ascendió a la décima posición de la tabla al sumar 26 unidades.

Durante los 90 minutos, Raúl no tuvo tantas oportunidades de causar terror en la portería rival, pero cuando logró plantarse frente al arco de Alphonse Aréola no perdonó.

Así fue el gol de Raúl Jiménez vs el West Ham

El partido estaba cerca de terminar, parecía que los puntos se iban a repartir, pero el delantero tricolor tenía otro planes y se encargó de darle el triunfo a su club.

Harry Wilson apareció sobre la banda derecha mandando un centro que fue rechazado por la zaga del West Ham, en un intento por despejar el balón, Oliver Scarles abanicó el esférico y lo dejó a merced del compañero de Jiménez.

El 8 del Fulham metió el balón al área rival, el cual cayó en el lugar donde estaba Raúl, quien no tuvo que saltar para contactar el balón con la cabeza y de esta forma hacer el tanto de la victoria. De esta forma, el canterano americanista llegó a cuatro anotaciones en el torneo.