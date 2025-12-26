El año 2025 dejó buenos momentos de la Selección Mexicana. Conquistó el bicampeonato de la Copa Oro y por fin pudo conquistar la Nations League para arrebatarle el dominio a Estados Unidos.

Sin embargo, después de la conquista de la Copa Oro la seguidilla de resultados para el Tricolor de Javier Aguirre no fueron los mejores. Seis partidos (cuatro empates y dos derrotas) sin victoria.

Lee también Los 5 “seguros” de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Para 2026, México sostendrá ocho partidos previo a la Copa del Mundo y el primero será el 22 de enero , frente a Panamá, en el estadio Rommel Fernández; el segundo, tres días después ante Bolivia, también como visitantes en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

En febrero será el primer partido en México. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Corregidora frente a la Selección de Islandia. La Selección Mexicana no jugaba en Querétaro desde 2014.

Estos partidos serán disputados únicamente con futbolista de la Liga MX, no contarán con los "europeos", esto, al no ser Fecha FIFA.

Lee también Filtran el mejor avance el Coloso de Santa Úrsula ¡La cancha ya se ve verde!