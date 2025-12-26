A menos de seis meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, la expectativa de los aficionados del todo el mundo alcanza niveles insospechados.

El torneo, que iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca, rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México para el evento, será el más grande jamás visto, con 48 selecciones participantes y 104 partidos distribuidos en sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

México abrirá el certamen enfrentando a Sudáfrica, reviviendo el duelo inaugural de 2010, en un escenario que se convertirá en el único estadio en albergar tres partidos de apertura mundialista.

En el corazón de esta fiebre está el Coloso de Santa Úrsula, cuya remodelación avanza a contrarreloj para estar listo. Prioridad absoluta en zonas interiores, operativas y, especialmente, la cancha.

¿Cuáles son los últimos avances filtrados sobre las remodelaciones del Azteca?

Imágenes filtradas recientes muestran un avance significativo: superadas las labores de tubería y drenaje, así como la colocación de capas de tierra, ya se observan áreas verdes con pasto.

A través de un video compartido por la cuenta de la plataforma X: @MXESTADIOS, se puede apreciar gran parte de la zona de cancha, donde ya comienzan a verse zonas de color verde, lo que ilusiona a los aficionados del balompié.

91 Días y contando.

El Azteca debe estar listo para el México Portugal.

Lo lograrán? pic.twitter.com/QF1oWiNpu7 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 26, 2025

Asimismo, la cuenta de Raúl Orvañanos publicó algunas imágenes desde otros ángulos que confirman que ya falta poco para que la histórica cancha del Azteca quede a punto para que la pelota vuela a rodar.

✅ Comienzan con los trabajos en la cancha del Estadio Azteca 🏟️



▶️ El coloso abre sus puertas en Marzo del 2026. pic.twitter.com/9QyHiP6GoR — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 26, 2025

Pronto se instalará el césped híbrido de última generación, diseñado para estándares de los mejores estadios mundiales, resistente incluso a intensas lluvias.

La reapertura está programada para el 28 de marzo de 2026, con un amistoso de lujo entre México y Portugal, donde se espera la presencia de Cristiano Ronaldo. Este partido no solo marcará el regreso del recinto renovado con nuevas butacas, pantallas y mejoras en accesibilidad, sino que servirá como prueba final antes del gran evento: el Mundial 2026.