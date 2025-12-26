La lucha libre mexicana es un deporte-espectáculo que combina atletismo extremo, dramatismo y mitología popular que hace que las emociones se desborden al filo de la butaca.

En el ring, los luchadores enmascarados, como El Santo, Blue Demon o Místico, se transforman en héroes y villanos legendarios, donde cada vuelo, llave o suplex cuenta una historia de bien contra mal.

En las arenas, como la Arena México o la Arena Coliseo, se viven emociones colectivas intensas: gritos de euforia cuando el técnico revierte al rudo, silbatinas ensordecedoras ante las trampas, y un silencio reverencial ante los vuelos más peligrosos.

Niños, adultos y abuelos comparten la misma fiebre, esa pasión trasciende el entretenimiento y los luchadores pueden ser admirados como verdaderos semidioses populares. Al terminar las funciones, los aficionados los esperan pacientemente en las salidas para pedir una fotografía o un autógrafo.

Sin embargo, existe una frase que dicta: "No conozcas a tus ídolos o a tus héroes", porque el riesgo de llevarte una gran decepción puede ser muy grande. Y tal parece que así le ha sucedio a varios aficionados de Místico.

¿Cuáles fueron los desplantes que algunos aficionados recibieron de Místico?

Y es que recientemente algunos aficionados reventaron a su ídolo, o al menos eso era antes de recibir algunos desaires por parte del Príncipe de Plata y Oro.

A través de algunos videos den las redes sociales, algunos fanáticos expresaron su tristeza al recibir la indiferencia del gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En uno de los videos la diputada y locutora de radio Nayeli Salvatori estalló en contra del Seminarista de los Ojos Blancos luego de vivir una desafortunada experiencia al pedirle un detalle para su hijo, quien, asegura, es fan de los luchadores y de Místico.

"El día que Místico me peluseó", tituló Salvatori su video donde explicó los detalles del encuentro.

"Mi hijo Mario ama a los luchadores, la lucha libre y yo no sabía quién chin... era el Místico (...) Les dije: 'un favor, mi hijo es súper fan de los luchadores, ¿podrían mandarle un saludo y decir que son como los juguetes que él tiene?".

Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue la esperada, pues la mayoría de los luchadores, incluido Místico, se voltearon. "Si no te gusta la gente, pues no salgas de tu casa, güey", lanzó con evidente molestia la conductora. "Lo único que sé de Místico es que salió en el video de 'Me muero por besarte' y ya".

Pero ella no fue la única que reventó al gladiador mexicano, también un par de aficionados mostraron cómo trata el luchador a sus seguidores durante las firmas de autógrafos, a pesar de que los fanáticos pagan por pasar un momento al lado de sus ídolos.

El usuario de TikTok 'Gorydonkey' compartió un video donde explica que compró por 300 pesos el derecho a tomarse una foto con el luchador, pero el resultado tampoco fue el que esperaba; aún así señaló que ni ese tipo de desplantes harán que odie a su técnico favorito.

La tercera aficionada, también usuaria de TikTok, de nombre Claudia Lozano García, tuvo una experiencia similar. Ella deseaba mostrarle sus uñas que había decorado con detalles del equipo y máscara de Místico y un tatuaje que se había hecho en su piel en su honor, pero el esteta ignoró sus detalles, e impidió que realizara un video "por derechos de autor", lo que rompió el corazón de la seguidora.