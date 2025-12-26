La portería de la Selección Mexicana ha sido uno de los temas más debatidos rumbo al Mundial 2026, donde el Tri será anfitrión y buscará una actuación histórica.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, la posición ha vivido una transición marcada por la competencia entre jóvenes talentos como Luis Ángel Malagón y Raúl "Tala" Rangel, mientras la sombra de la experiencia de Guillermo Ochoa sigue presente.

Otros nombres como Carlos Acevedo aparecieron en convocatorias, pero la pelea principal se centró entre los dos primeros.

Hacia finales de 2025, Javier Aguirre declaró que ya tenía "clarísimo" quiénes resguardarían el arco en el Mundial, aunque la principal duda radica en el tercer portero. Guillermo Ochoa, a sus 40 años y jugando en Chipre, aspira a su sexta Copa del Mundo por su liderazgo y experiencia, pero no ha sido convocado recientemente.

Ante estas dudas, quedan en la nostalgia etapas cuando guardametas como Oswaldo Sánchez, el propio Ochoa, o Jorge Campos tenían seguro el puesto del Mundial.

jorge Campos comparte sus secretos a su hijo sobre la arena

Precisamente, en las últimas horas el que robó la atención en las redes sociales, fue el Brody con una publicación que hace crecer las esperanzas de la afición, ya que apareció entrenando a su hijo Antonio Campos, tal y cómo él lo hacía en sus mejores tiempos: sobre la arena.

Con las olas de fondo, aparentemente de Acapulco, el exguardameta del Tri entrenó a su heredero.

"El mejor entrenador de todos los tiempos", dice Jorge en inglés durante el video, antes de poner entrenar a su hijo.

La grabación fue compartida por el propio Antonio Campos en su cuenta de Instagram, donde además también aparece un segmento donde el Brody entrenaba de la misma forma volando por el balón literalmente sobre las olas a la orilla del mar.

Lo único curioso, es que durante el entrenamiento, el hijo de Jorge no aparece con el suéter de su padre, sino con una de ¡Nahuel Guzmán!

¿Será el próximo portero del Tricolor?, ya el tiempo lo dirá...