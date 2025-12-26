La FIFA revivió uno de los momentos más icónicos del futbol mexicano al publicar en su cuenta oficial de X un video de la espectacular atajada de Guillermo ‘Memo’ Ochoa a Neymar Jr. durante el partido entre México y Brasil en la Copa del Mundo 2014.

El encuentro, disputado en el Estadio Castelão el 17 de junio, terminó 0-0 en la segunda jornada de la fase de grupos.

Al minuto 26, Dani Alves envió un centro preciso al segundo poste, donde Neymar superó en el salto a Rafa Márquez y conectó un potente cabezazo que parecía destinado a abrir el marcador.

Lee también: Selección Mexicana: Así festejó Santiago Giménez la Navidad 2025

Sin embargo, ‘Memo’ Ochoa se estiró al máximo y, con la mano derecha, desvió el balón cerca del poste, evitando el gol en una acción que puso en riesgo su integridad física por el impacto cercano con el palo.

Aquella tarde, el guardameta mexicano fue figura absoluta al realizar cuatro atajadas clave que frustraron al anfitrión Brasil, repleto de estrellas como Neymar, Marcelo, Dani Alves y Thiago Silva.

El Tri, considerado víctima ante el apoyo masivo del público local, logró un valioso empate gracias a la actuación estelar de Ochoa, quien consolidó su reputación internacional y elevó su carrera a otro nivel.

La publicación de la FIFA no pasó desapercibida por Ochoa

El propio Guillermo Ochoa reaccionó al video con dos emojis: uno de saludo (poniéndose a las órdenes) y otro de estrellas, mostrando su gratitud y orgullo por el reconocimiento.

Once años después, esta atajada sigue siendo recordada como una de las más espectaculares en la historia de los mundiales para México, un momento que hizo vibrar a millones de aficionados y que marcó para siempre la trayectoria del cancerbero azteca.