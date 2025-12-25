La Navidad finalmente llegó. Una de las fechas más esperadas del calendario, alrededor del mundo, se celebró este jueves.

A través de sus redes sociales, los deportistas compartieron los mejores momentos de su ceña de Nochebuena y cómo vivieron este 25 de diciembre.

La mayoría se encuentran descansando, por lo que tuvieron la oportunidad de reunirse con sus familias para festejas estas fechas tan importantes.

Los atletas compartieron los platillos navideños que degustaron, los regalos que recibieron y las actividades que realizaron en ambos días festivos.

Lee También Turco Mohamed celebra Navidad con mensaje eufórico tras el título de Toluca en el Apertura 2025

Uno de ellos fue Santiago Giménez, quien celebró en compañía de su familia en Milán, Italia.

El Bebote compartió varias fotografías de los momentos que vivió durante la cena en su cuenta oficial de Instagram (sant.gimenez).

El centrodelantero de la Selección Mexicana estuvo acompañado de sus papás (Christian y María Bernarda) y de sus hermanas (Agustina y Sofía); en sus historias, también aparecen otros tres integrantes de su familia.

Además, Santi también publicó una tierna foto de su perrito disfrazo con un atuendo navideño.

Lee También Navidad 2025: Así celebraron los deportistas de todo el mundo la fecha decembrina

Su posteo, tanto en Instagram como en X (antes Twitter), fue acompañado por el siguiente mensaje: FELIZ NAVIDAD.

Cabe resaltar que su esposa, Fernanda Serrano, no estuvo presente en la cena de Navidad.

De igual forma, que Santiago Giménez se encuentra recuperando de la operación de tobillo a la que fue sometido apenas hace unos días.

En las próximas semanas el Bebote comenzará su etapa de rehabilitación para recuperar al 100% y poder estar listo para jugar lo más pronto posible.

Se espera que el canterano del Cruz Azul esté listo para jugar en un tiempo aproximado de dos meses.

El centrodelantero del Milan necesita volver a los terrenos de juego para retomar su nivel de cara a la próxima Copa del Mundo.

Sobre todo, porque su futuro en el con el conjunto rossonero sigue siendo incierto, mientras el mercado de transferencias invernal está cada vez más cerca de comenzar.