Raphinha, delantero de Barcelona, aprovechó las fechas decembrinas para regresar a su tierra natal y brindar una inolvidable Navidad a cientos de niños de escasos recursos en Porto Alegre, Brasil.

Acompañado por su esposa Taia Belloli, el internacional brasileño llegó con varios camiones repletos de ropa y juguetes que repartieron entre los pequeños presentes.

Lee también: Navidad 2025: Así celebraron los deportistas de todo el mundo la fecha decembrina

Los niños, muchos de ellos vestidos con camisetas de la selección de Brasil, del Barcelona o solo en shorts –un atuendo habitual en las favelas por el calor–, recibieron los obsequios con enorme alegría.

El evento no solo contó con la presencia de la estrella culé, sino que también incluyó un gran inflable donde los infantes pudieron jugar y divertirse.

La música fue otro protagonista: Raphinha dejó por un momento el balonpie y tomó un tambor para tocarlo y animar a todos los asistentes, generando un ambiente festivo.

Raphinha visited his childhood home with some Christmas presents 🎁



(🎥 via X/ barcauniversal) pic.twitter.com/Tqeg6RP9VR — DAZN Football (@DAZNFootball) December 24, 2025

Taia Belloli compartió en Instagram el significado profundo de la iniciativa: "La campaña navideña promovida por nosotros habla directamente de un principio fundamental de la filosofía africana: Sankofa, que nos enseña a no perder de vista el pasado para avanzar sabiamente hacia el futuro. Profundamente y significativo, reafirman sus orígenes como fuente de fuerza, identidad y guía en el presente. Reconocer de dónde venimos y sentirnos orgullosos de nuestra ascendencia es permanecer conectados a la espiritualidad, las raíces y la colectividad, elementos esenciales para un paseo sólido y exitoso".

Con este gesto, Raphinha demuestra una vez más su compromiso con sus raíces y con los más necesitados, recordando su propio origen humilde en las calles de Porto Alegre antes de convertirse en figura del futbol europeo.