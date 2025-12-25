La Nochebuena y Navidad de 2025 han sido ocasión para que deportistas mexicanos y del mundo entero compartan en redes sociales sus celebraciones más personales, aprovechando la pausa invernal tras un año intenso de competiciones.

Lejos de las canchas, pistas y cuadriláteros, estos atletas priorizaron el calor familiar, publicando fotos y videos que reflejan unión, gratitud y optimismo de cara al 2026.

Entre los mexicanos destacados, Santiago Giménez apareció sonriente en una cena navideña familiar, imagen compartida por su hermana Agus Giménez en Instagram, mostrando esperanza tras un año marcado por lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas en el cierre de temporada con el AC Milan.

Edson Álvarez optó por un escenario mágico: disfrutando de la nieve y las auroras boreales, describiéndolo como algo “irreal” en sus publicaciones.

Orbelín Pineda compartió en sus historias de Instagram momentos tradicionales junto al árbol de Navidad con su familia, y también disfrutó de unas divertidas vacaciones en un parque temático inspirado en Harry Potter.

Guillermo Ochoa, junto a su esposa Karla Mora e hijos, compartió un mensaje emotivo: “De nuestra familia para la suya, les deseamos una Navidad llena de paz, salud y momentos compartidos. Que estos días sirvan para estar juntos, agradecer lo vivido y recargar energía para lo que viene”.

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, en pausa antes de su regreso a la Fórmula 1, disfrutó vacaciones nevadas; su esposa Carola Martínez publicó historias de la pareja esquiando y viviendo emociones intensas en la nieve.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebró con su equipo en una posada, donde un socio compartió fotos del pugilista en un salón de fiestas bajo el letrero “Posadita C&A”.

Rommel Pacheco, titular de la CONADE, publicó un mensaje profundo junto a su esposa Alma Morello y su hijo: “Después de una vida persiguiendo metas, podios y medallas, hoy entendemos algo con absoluta claridad: no existe logro más grande que la familia que construyes”.

A nivel internacional, Cristiano Ronaldo compartió un video bailando con sus hijos al ritmo de una canción navideña, con un árbol de fondo.

Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal 🎄 ❤️ ✨ pic.twitter.com/Gfg8FZbBke — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2025

Equipos como América y Liverpool repartieron gorros navideños en entrenamientos, mientras franquicias de NBA y NFL enviaron felicitaciones a sus seguidores antes de sus juegos festivos.