El 2025 marcó un antes y un después en la historia del Toluca, que se consolidó como el equipo dominante del futbol mexicano bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed.

Los Diablos Rojos conquistaron el bicampeonato de la Liga MX, al ganar tanto el Clausura como el Apertura, rompiendo una sequía de 15 años sin títulos ligueros y alcanzando las 12 estrellas, igualando a Chivas como segundos máximos ganadores.

El año fue perfecto para la institución escarlata: además de los dos campeonatos de liga, levantaron el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, sumando cuatro trofeos en total.

Mohamed, clave en esta resurrección, impuso una mentalidad ganadora, regularidad en fase regular y contundencia en Liguilla, superando a rivales como América, Monterrey y Tigres en instancias decisivas.

La final del Apertura ante Tigres quedó para el recuerdo por la épica tanda de penales, donde Toluca se impuso para sellar el bicampeonato.

Para cerrar el año, el Turco compartió un mensaje navideño en redes sociales que capturó la euforia del momento.

¿Cómo fue el mensaje del Turco?

“Feliz Navidad para toda la gente de Toluca, y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien… Tráeme un champagne ¡que Copas sobran!”, expresó, con la “Cumbia de los Trapos” de fondo, himno de los festejos del club.