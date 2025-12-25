Finalmente, una de las fechas más esperadas de cada año llegó. La Navidad es una de las festividades más importantes a nivel mundial.

Este 25 de diciembre, las familias se reúnen para abrir los regalos que Santa Claus les dejó en sus árboles navideños.

Por tal motivo, los jugadores de las Chivas fueron cuestionados sobre cuales fueron los mejores obsequios que Papá Noel les entregó cuando eran niños.

En las redes sociales del Rebaño, se publicó un video con la dinámica que se les realizó a los elementos del equipo varonil rojiblanco, durante su pretemporada en Isla Navidad, Colima.

Lee También Turco Mohamed celebra Navidad con mensaje eufórico tras el título de Toluca en el Apertura 2025

Las respuestas de los integrantes de la plantilla rojiblanca fueron variadas, aunque hubo una que se repitió en más de una ocasión.

Avión de control remoto, carrito de control remoto, Play Station, balón de Ronaldinho, patineta, balón, Nintendo 64, Xbox, zapatos de futbol, bicicleta, playera de futbol, Lego y perrito fueron los regalos que los futbolistas de las Chivas más disfrutaron cuando eran niños.

El balón fue el obsequio que más jugadores dijeron que fue su preferido; incluso, el portero suplente del Rebaño lo puso por encima de los guantes.

Lee También Navidad 2025: Así celebraron los deportistas de todo el mundo la fecha decembrina

Diego Campillo, Richard Ledezma, José Castillo, Roberto Alvarado, Brayan González, Óscar Whalley, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Yael Padilla, Raúl Rangel, Omar Govea y Armando González fueron los elementos rojiblancos que participaron en la dinámica que se publicó en las redes sociales.

¿Cuándo se regresan las Chivas a la actividad?

Cabe resaltar que las Chivas de Gabriel Milito regresarán a la acción cuando disputen la Copa Pacífica en el estadio Jalisco, el 3 y 4 de enero.

En esta edición del torneo, participarán los Leones Negros, el Atlas, el Monterrey y, por supuesto, el Rebaño.

Mientas que, en Liga MX, el equipo rojiblanco se presentará el sábado 10 de enero, cuando reciba al Pachuca en el Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.