De momento, Chivas se encuentra realizando su pretemporada en Isla Navidad, Colima, lugar en el que suelen llevar a cabo su preparación de cara al siguiente torneo que esté por iniciar.

Pese a estar en plena pretemporada, esto no evita que puedan festejar durante estos días tan especiales.

Este 24 de diciembre se celebra Noche Buena y los futbolistas de Chivas (varonil y femenil) compartieron sus platillos qué mas les gusta tener en su mesa cuando festejan junto a sus seres queridos.

En un video compartido en redes sociales por el equipo rojiblanco, integrantes del plantel varonil y femenil respondieron a la pregunta de qué no debe de faltar en una cena de Navidad, donde algunos coincidieron en los platillos mencionados.

El primero en aparecer fue Raúl Rangel, arquero titular del club, quien sin dudarlo mencionó que debe de haber "una buena birria". Daniela Delgado dijo que no pueden faltar los tamales, opción que se repitió bastante entre jugadores y jugadoras.

Roberto 'Piojo' Alvarado, fiel a su estilo bromista, respondió con un "no te voy a decir", ocasionando la risa del 'Oso' González, quien mencionó el tradicional pavo.

Ángel Sepúlveda, flamante refuerzo del equipo rojiblanco, también dijo que el pavo no debe de faltar.

Dentro de las opciones más repetidas estaban la ensalada de manzana, el pozole, la pierna y los tamales.