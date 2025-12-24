A seis meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, que México organizará como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, la Selección Mexicana cerró el 2025 entre las 15 mejores selecciones del mundo, según la FIFA.

Sin embargo, pareciera que ese peldaño en el listado no corresponde con el rendimiento reciente que ha mostrado el equipo nacional y que ha generado críticas por su irregularidad en el terreno.

Javier Aguirre afrontará su tercer Mundial al mando de México en un momento especialmente significativo, pues además de disputarse en casa, también marcará su despedida como seleccionador nacional. Además busca redimirse de sus dos experiencias previas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, donde no logró superar los octavos de final, y aspira a romper la barrera histórica del "quinto partido" (ahora sexto, y avanzar a cuartos de final).

El cierre del 2025 fue complicado para el Tri: tras conquistar la Copa Oro, el equipo acumuló cuatro empates y dos derrotas en partidos de preparación, lo que provocó el descontento de la afición y hasta pedidos de salida para Aguirre. Es por ello que el Vasco podría aprovechar la época decembrina y redactar una carta a Santa Claus, donde bien podrían aparecer algunos pedidos especiales para afrontar la próxima Copa del mundo.

¿Cuál sería la carta que Javier Aguirre le escribiría a Santa Claus?

A continuación les dejamos lo que, a nuestro parecer, el Vasco podría pedir a Papá Noel...

"¡Qué paso, mano!... (Perdón) Querido Santa...

Espero que esta carta te encuentre bien en el Polo Norte, rodeado de renos y elfos.

Yo, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, me atrevo a escribirte; y es que este 2026 es especial: el Mundial llega a casa, a México y siento que necesito un poco de esa magia navideña para lo que viene.

Primero que nada, te pido salud y unión para mis jugadores. Hemos cerrado el año con más tropiezos que alegrías: empates que saben a poco y derrotas que duelen mucho. ¡La afición está molesta, mano!... y con razón.

Quiero que en junio, cuando debutemos ante Sudáfrica con el estadio lleno, el equipo muestre garra e inteligencia y ese toque mexicano que cautiva al mundo.

Pídeles a tus elfos que afinen los zapatos de mis muchachos para que corran más rápido, defiendan con el alma y definan con frialdad cuando llegue el momento.

Pero si me permites ser un poco más ambicioso, Santa, te confieso mi sueño más grande: llegar al quinto partido... perdón, ¡al sexto!. Ya fracasé dos veces en esto del quinto, y no quiero que esta tercera sea otro capítulo de decepciones. Ser local nos da ventaja, pero también una presión enooorme.

Ayúdame a que México supere por fin esa barrera, a que le ganemos a quien sea en octavos y demos el salto que la afición lleva décadas esperando.

No te pido milagros imposibles, Santa. Sé que el futbol se gana en la cancha, solo te pido un empujoncito de suerte.

Gracias por escuchar a este viejo que aún cree en los sueños. Que tengas una feliz Navidad y un 2026 lleno de goles mexicanos.

Con respeto y esperanza.

Atte. El 'Vasco'

P.D.: Si puedes hacer que Estados Unidos baje un escaloncito en el ranking de la FIFA, te lo agradecería de corazón."