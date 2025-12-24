Lionel Messi, actual campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, se prepara para un 2026 cargado de desafíos y oportunidades para agrandar su leyenda en el futbol.

A sus 38 años, el rosarino mantiene una vigencia impresionante en Inter Miami y con la Albiceleste, donde su ambición por competir al máximo nivel sigue intacta.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi podría alcanzar marcas sin precedentes.

Uno de los logros más destacados en La Pulga sería disputar su sexta Copa del Mundo, desde su debut en Alemania 2006 hasta esta edición ampliada a 48 equipos.

Nadie en la historia masculina ha asistido a seis Mundiales como jugador activo, un récord que compartiría potencialmente con Cristiano Ronaldo, y hasta con el portero mexicano Guillermo Ochoa, pero que Messi podría sellar primero.

Otro logro épico al alcance de Messi sería convertirse en el primer capitán en ganar dos Copas del Mundo. Si Argentina defiende el título, Messi lideraría una hazaña para Argentina, lo que los consolidaría sin dudas como uno de los más grandes de la historia.

Con 13 goles en Mundiales hasta ahora, solo necesita unos pocos más para acercarse o superar a Miroslav Klose (16) como máximo goleador histórico del torneo.

El 2026 estará repleto de títulos en disputa: MLS, Concacaf Champions Cup, posiblemente la Finalissima y la Copa del Mundo. Cuatro torneos de élite pondrán a prueba el liderazgo y la vigencia de Messi.