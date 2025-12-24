El presidente del Fenerbahçe, uno de los clubes deportivos más importantes de Turquía donde milita el mexicano Edson Álvarez, fue detenido en Estambul como parte de una investigación de drogas que ha involucrado a figuras prominentes del entretenimiento y los medios.

Sadettin Saran, ciudadano de Turquía y Estados Unidos, fue detenido solo unas horas después de que pruebas forenses detectaron rastros de narcóticos en muestras de su cabello.

Lee también: Selección Mexicana: ¿Cuál sería la carta que Javier Aguirre le escribiría a Santa Claus?

La semana pasada fue citado para testificar ante los fiscales y fue enviado a una instalación médica forense para proporcionar muestras de cabello y sangre.

Desde principios de diciembre, más de una docena de personas han sido detenidas como parte de una investigación supervisada por la Fiscalía General de Estambul.

Involucrados personajes del mundo del espectáculo y el entretenimiento

Entre ellos se encuentran presentadores de televisión, periodistas, cantantes, actores y personalidades de las redes sociales. Enfrentan cargos que van desde la producción y tráfico de drogas hasta la facilitación de la prostitución.

Saran, nacido en Denver y elegido presidente del Fenerbahce en septiembre, fue interrogado la semana pasada bajo sospecha de suministrar y facilitar el uso de sustancias narcóticas.

Fenerbahce emitió un comunicado expresando su apoyo a Saran y asegurando a los aficionados que las operaciones del club continuarían sin interrupciones.

“Tenemos plena confianza en que nuestro presidente superará este proceso con el mismo sentido común y fortaleza que siempre ha demostrado”, dijo el club en X. “Nuestro presidente, el Sr. Sadettin Saran, dejará atrás estos días y continuará trabajando con determinación por nuestro club”.