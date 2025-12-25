Durante la época decembrina, una de las películas más populares que se suelen transmitir cada año es Mi Pobre Angelito.

El largometraje de 1990 es de los preferidos por el público para ver antes y después de la Navidad, justamente porque se desarrolla en las vacaciones navideñas.

La cinta de comedia es una de las más populares y exitosas en la historia del séptimo arte; fue la más taquillera, de imagen real, desde su estreno hasta 2011 cuando fue superada por ¿Qué pasó ayer?

Además, fue la película navideña más taquillera de la historia, hasta que fue desbancada por El Grinch animado en 2018.

El filme fue protagonizado por Macaulay Culkin, quien tenía menos de 10 años al momento de la grabación y apenas había participado en dos películas.

El actor estadounidense ganó popularidad, gracias al éxito de Mi Pobre Angelito, y pudo continuar su carrera profesional.

El nominado al Globo de Oro tiene un parecido físico con Kevin De Bruyne, el futbolista belga del Napoli.

La semejanza entre ambos es tanta que, en su momento, la leyenda del Manchester City recreó las escenas de la película navideña.

Haca casi una década, el tres veces mundialista (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) con la Selección de Bélgica grabó algunas secuencias del largometraje y rompió las redes sociales con su actuación.

Kevin De Bruyne, por supuesto, recreó las escenas más emblemáticas de Macaulay Culkin y se robó los reflectores por la naturalidad y el parecido con el actor.

Kevin de Bruyne imitando a Macaulay Culkin en la película de Mi Pobre Angelito.



Si hay alguien a quien le queda como anillo al dedo el personaje, es a Kevin De Bruyne, son igualitos

En ese momento, el belga jugaba con los Citizens y el video fue publicado en las cuentas oficiales del club.

Después de varios años, la recreación sigue siendo una de las favoritas por los aficionados de Mi Pobre Angelito y, al igual que la película, se volvió tendencia en cada Navidad.

Sin duda alguna, Kevin De Bruyne aprovechó su parecido con el protagonista para regalar una de las mejores versiones de la película navideña.