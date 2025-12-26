Los porteros formados o consolidados en Chivas han jugado un rol importante en la historia de la Selección Mexicana, especialmente durante la época dorada del futbol nacional.

Figuras como Jaime "Tubo" Gómez e Ignacio "Cuate" Calderón, pilares del Campeonísimo rojiblanco, representaron al Tricolor en Mundiales como Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970, aportando seguridad y liderazgo en una era donde México buscaba consolidarse internacionalmente.

Más adelante, Oswaldo Sánchez, aunque no canterano, se convirtió en ídolo en Guadalajara y fue titular en Alemania 2006, mientras Luis Ernesto Michel fue el último en ir a un Mundial (Sudáfrica 2010) como jugador activo de Chivas.

Mención aparte merece Alfredo Talavera, quien fue formado en el club, y viajó a tres Copas del Mundo, pero cuando ya era jugador de Toluca.

Actualmente, con José Raúl "Tala" Rangel consolidado en las convocatorias de Javier Aguirre a finales de 2025 y apuntando al Mundial 2026, Chivas revive esta herencia tras 15 años de ausencia, reforzando su aporte histórico a la portería mexicana y demostrando que el Rebaño Sagrado sigue siendo semillero de talento para la selección nacional.

El Tala se ha convertido en el guardián rojiblanco que devuelve a Chivas una presencia constante en la portería de la Selección Mexicana, rompiendo una sequía que data desde Luis Ernesto Michel en Sudáfrica 2010.

Con casi dos años como titular indiscutible en el Rebaño Sagrado, Rangel ha demostrado solidez y liderazgo, logrando lo que porteros como Raúl Gudiño, Rodolfo Cota y José Antonio Rodríguez no pudieron: consolidarse en el Tricolor mientras viste los colores de Guadalajara.

A finales de 2025, el "Tala" ha sido constante en las convocatorias de Javier Aguirre, participando en microciclos y amistosos clave.

Sus actuaciones lo posicionan como una opción firme para la Copa del Mundo 2026, donde competirá por un lugar con Luis Malagón, Carlos Acevedo y/o posiblemente Guillermo Ochoa.