Faltan poco más de seis meses para el debut de México en la próxima Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. También restan ocho partidos para que Javier Aguirre siga con el scouting para el armado de su 11 ideal.

Sin embargo, hay nombres que cada vez son más recurrentes en las convocatorias del Vasco y que sin duda apuntan a estar en el Mundial del siguiente año.

Lee también Monterrey, una sede considerada "de alto riesgo" para el Mundial 2026

Por números con el Tricolor, con sus respectivos clubes, por la experiencia y relevancia, su llamado parece inminente rumbo al Mundial que compartirán México, Estados Unidos y Canadá.

Los centrales J ohan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), el capitán Edson Álvarez ( Fenerbahçe ), el goleador Raúl Jiménez (Fulham) y el experimentado Jesús Gallardo (Toluca) , son nombres que han ganado un lugar en el combinado nacional.

La lista final será de 26 elementos para el Mundial donde se buscará trascender a nivel local. El grupo de México está conformado por Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje internacional: Dinamarca, Chequia, Irlanda o Escocia.

En el tema de la portería podría haber nombres seguros, aunque el presente de Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel no es el más espectacular. Además, de que la situación en el arco ha sido una incógnita desde la llegada del Vasco.

Israel Reyes, Mateo Chávez, Santiago Giménez, Gilberto Mora y Alexis Vega son nombres que también van un paso adelante sobre todos los demás.

Lee también ¿Qué jugadores del futbol mexicano se han visto envueltos en problemas de abuso?