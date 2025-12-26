El futbol mexicano ha sido sacudido por una serie de escándalos relacionados con presuntos abusos sexuales involucrando a jugadores que incluso llegaron a ser emblemáticos en sus respectivos equipos o hasta en la Selección Mexicana.

Recientemente, Dieter Villalpando, exjugador de clubes como Chivas, Necaxa y Pachuca, entre otros, fue absuelto de los cargos de presunto abuso sexual tras cinco años de proceso judicial.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, donde un tribunal determinó que no había elementos suficientes para sostener la acusación originada en 2020 durante una fiesta en Guadalajara.

Villalpando fue expulsado del club junto a otros compañeros, y siempre mantuvo que las acusaciones eran un intento de chantaje.

Sin embargo, trascendió de manera extraoficial que la Fiscalía de Jalisco podría aportar testigos que no fueron localizados durante el juicio para apelar la decisión.

¿Qué jugadores del futbol mexicano se han visto envueltos en problemas de abuso?

Luego de darse a conocer la situación jurídica de Villalpando, es imposible no recordar los otros casos de futbolistas que se han visto envueltos en problemas de supuesto abuso sexual.

Como sucedió con el exatacante también de las Chivas, Omar Bravo, quien fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por supuesto abuso sexual infantil agravado contra su hijastra, una menor de edad. Según la denuncia, los abusos se extendieron por al menos seis años, comenzando cuando la víctima tenía alrededor de 11 años.

El juez correspondiente con sede en el complejo carcelario de Puente Grande, determinó prisión preventiva para Bravo Tordecillas, quien enfrentará juicio en los próximos meses.

Este caso generó indignación, al tratarse de uno de los máximos goleadores históricos del Rebaño Sagrado.

Pero otros casos también han marcado la historia del balompié nacional. El brasileño Dani Alves, exjugador de Pumas, fue arrestado en enero de 2023 en España acusado de abusar de una mujer en una discoteca en Barcelona.

En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 un tribunal español anuló la sentencia al considerar que existían inconsistencias en el testimonio de la víctima, absolviéndolo finalmente.

Otro escándalo involucró a Jesús “Cabrito” Arellano, ex de Rayados y de Chivas. Acusado de abuso sexual por su sobrina menor de edad, pasó tiempo en prisión antes de ser absuelto en por falta de pruebas. A pesar de la inocencia legal, su reputación se derrumbó y perdió presencia pública.

Sin embargo, procesos posteriores generaron nuevas órdenes de aprehensión, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En 2019, Jonathan Fabbro, exjugador de Lobos BUAP, fue acusado y condenado en Argentina por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad durante varios años. Fue extraditado desde México y cumple una sentencia de 14 años en prisión.

Estos casos destacan una problemática recurrente en el futbol mexicano, donde figuras públicas enfrentan acusaciones graves que impactan no solo sus carreras, sino la imagen del deporte.