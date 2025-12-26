Un estudio publicado en el "International Journal of Biometeorology" menciona una "seria preocupación por la salud de los jugadores y árbitros en el Mundial 2026 vinculada a calores extremos" e identifica seis sedes "de alto riesgo": Monterrey, Miami, Kansas City, Boston, Nueva York y Filadelfia.

El informe "Terrenos en riesgo" de la asociación Football for Future precisa que en 2025 esas ciudades atravesaron al menos durante un día temperaturas superiores a 35 grados en termómetros de bulbo húmedo (WGBT), que tienen en cuenta temperatura y humedad, "el límite de la adaptación humana al calor".

El sofocante Mundial de Clubes del verano de 2025 en Estados Unidos no se libró de estas condiciones a veces extremas, y la FIFA recibió críticas de jugadores y entrenadores.

Por ello, la máxima autoridad del futbol decidió instaurar pausas de hidratación en los minutos 22 y 67 de todos los partidos mundialistas, independientemente de las condiciones, una buena noticia para marcas publicitarias y difusores.

Y el calendario priorizó los horarios en pleno día para los juegos en estadios climatizados (Dallas, Houston, Atlanta) y las horas más frescas de la tarde en las zonas de riesgo.

"Se observa claramente un esfuerzo para programar los horarios de partidos basándose en las preocupaciones vinculadas a la salud y rendimiento de los jugadores", dijo un portavoz del sindicato de jugadores FIFPro, que deseó mantenerse en el anonimato.

Según él, esto sería "una consecuencia directa de las lecciones aprendidas en el Mundial de Clubes".

El Estadio Azteca, el Akron y el BBVA recibirán los partidos el Mundial 2026 en México. FOTOS: Especiales

¿Partidos de riesgo en el Mundial 2026?

El sindicato mantiene que sigue habiendo "partidos de riesgo" y recomienda que se aplacen los encuentros cuando se superen los 28 grados WGBT.

La FIFA no respondió una consulta de la AFP sobre su futuro protocolo en caso de condiciones extremas.

Más allá de los jugadores, el riesgo para los espectadores en estadios o "fan-zones" ha sido "infravalorado" en muchas ocasiones, afirma Christopher Fuhrmann, director adjunto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

Los aficionados generan calor "con sus ánimos" y, al contrario que unos jugadores en plena forma física, pueden tener "comorbilidades" que les expongan a golpes de calor potencialmente mortales.

En el interior de los estadios la temperatura siempre es mayor, ya que son estructuras construidas en cemento, asfalto o metal, indica el investigador.

Fuhrmann destaca además posibles problemas con "la circulación de aire", "las zonas de sombra" y la "hidratación" de los aficionados, a menudo consumidores de bebidas alcohólicas.

La FIFA todavía no ha precisado a las empresas que operan los estadios si los hinchas podrán asistir con botellas recargables o si deberán pagar por el agua.

