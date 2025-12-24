Durante la gira promocional de 'Avatar: Fuego y cenizas', tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, las actrices Sigourney Weaver y Oona Chaplin vivieron un muy divertido y mundialista en la capital mexicana.

Ambas estrellas participaron en eventos y entrevistas en Ciudad de México. Fue precisamente en una charla con el actor y conductor Miguel Araiza donde surgió la sorpresa.

Mientras conversaban sobre la película, Araiza mencionó que el próximo año México, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede de la Copa del Mundo 2026.

Acto seguido, hicieron su entrada las mascotas del torneo: Maple, Zayu y Clutch.

Zayu, la mascota representante de México, tomó la iniciativa y obsequió a Weaver y Chaplin el jersey oficial que utilizará la Selección Mexicana en la justa mundialista.

La reacción de las actrices fue inmediata: ambas recibieron el regalo con entusiasmo, aunque Oona Chaplin mostró especial emoción, sin ocultar su alegría ante el detalle.

Presentaron la cinta en México

Paralelamente, durante la premier de la película, Sigourney Weaver destacó las conexiones culturales entre la historia de Pandora y México.

“Siento que los mexicanos tendrán una unión especial con la cinta porque ustedes también tienen un mundo espiritual con el Día de Muertos que es tan importante, hay muchas similitudes”, declaró la actriz en la alfombra roja.

El misticismo de Pandora en Avatar podría compararse de cierta manera con las culturas prehispánicas de México, agregó Weaver, subrayando los paralelismos espirituales que, según ella, acercarán la película al público mexicano.