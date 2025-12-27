A día de hoy Christian Pulisic se coloca como el futbolista más popular y de mejor nivel de Estados Unidos, ya que brilla en el AC Milan junto a Santiago Giménez, y ahora estaría inmiscuyéndose en el mundo del espectáculo por un presunto noviazgo con la actriz Sydney Sweeney.

En las últimas horas se ha esparcido como pólvora el rumor que vincula al llamado "Capitán América" con la superestrella hollywoodense. Hace un par de días, la cuenta de Instagram "dnadabomber", especializada en estos temas, publicó la información sobre la posible relación entre ambos personajes.

Sin embargo, el rumor tomó más fuerzas tras ser retomada por el importante diario italiano La Gazzetta Dello Sport. De momento no hay nada confirmado entre el futbolista y la estrella de la aclamada serie Euphoria.

Pulisic e Sydney Sweeney, il gossip che fa impazzire l'Italia e storcere il naso in America https://t.co/xeKmn0YnVj — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2025

Hace un par de meses, Sydney Sweeney terminó su relación con el productor Jonathan Davino con quien ya se había comprometido. Según varios medios, este noviazgo llegó a su fin por decisión de la propia actriz, ya que se dice que no estaba lista para dar ese paso. La actriz también fue vinculada con Scooter Braun, un polémico empresario musical estadounidense.

Por su parte, Christian Pulisic también estaría soltero, ya que hace unos meses finalizó su relación con la golfista Alexa Melton, aunque nunca confirmaron una como tal.