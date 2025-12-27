Liverpool recibió este sábado al Wolverhampton en la Jornada 18 de la Premier League, donde se vivieron dos momento muy emotivos, ambos haciéndole homenaje al fallecido Diogo Jota, quien jugó para estos equipos durante su carrera.

El lamentable fallecimiento de Jota durante el verano de este año inundó de tristeza al mundo del futbol, en especial a toda su familia que no solamente lo perdió a él, pues también murió su hermano en aquel accidente automovilístico.

Los Wolves fueron el primer equipo del portugués en Inglaterra, donde brilló junto al mexicano Raúl Jiménez y captó la atención del Liverpool que decidió ficharlo en 2020.

Este duelo entre los Reds y Wolves tomó un significado distinto por lo que fue el paso del astro portugués en ambos equipos. Antes del inicio del juego, aficionados del Wolverhampton acudieron al espacio dedicado para Diogo Jota, donde la afición puede dejarle todo tipo de artículos para conmemorarlo.

El primer momento emotivo se vivió cuando los dos equipos saltaron al terreno de juego, donde los hijos del futbolista salieron acompañando a los jugadores y también fueron reconocidos por los aficionados de los dos bandos, ante la atenta mirada de la esposa de Jota.

Ya durante el partido, ambas hinchadas corearon el nombre de Diego al minuto 20, el cual coincide con el número que utilizó en el Liverpool. Entre aplausos, ovaciones y cánticos, el portugués sigue siendo recordado en Anfield.