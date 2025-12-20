Penta Zero Miedo se convirtió en uno de los referentes del pancracio mexicano tras llegar a la WWE, pero los inicios del luchador tricolor no fueron los más sencillos e incluso le tocó ser parte de una función contrata por alguien del crimen organizado.

A lo largo de su carrera, el gladiador ha coleccionado un sinfín de anécdotas y una de las más llamativas fue la que compartió en el podcast de "¿Qué le importa?", el cual es conducido por el Capi Pérez.

Dentro de esta plática, Penta repasó cómo fue el día en el que le tocó ir a una función bastante peculiar, donde se dio cuenta que fue contratado por gente "diferente", como él la describió.

"Nos contrataron, éramos una cuadrilla, digamos, de luchadores que éramos todos amigos, entrenábamos juntos todos los días. Oh, pues hay función en Querétaro tal día el sábado, perfecto. No conocía ese Querétaro yo, yo de Ecatepec a Querétaro hacía normalmente 2 horas y media, tres con tráfico. Ese día llegando a Querétaro era para arriba, me acuerdo cómo se llama ahí hicimos como 8 horas en total. Por ende, el ring nunca llegó porque se madreó la camioneta en el camino. El chiste que el ring nunca llegó, pero pues el dueño de la fiesta o el anfitrión era una persona diferente, digamos, con un poco de de cosas diferentes. Desde que llegamos y vimos la gente dijimos: ‘hijo, este güey no es carnicero ni tiene un puesto de tacos ni mucho menos’. Este trae otras cosas más, es diferente".

Pese a no contar con un cuadrilátero, él y sus compañeros tuvieron que continuar con la función en el pasto de la locación.

"Entonces dijo: ‘¿y el ring?’ No, que no que que se ponchó la y entró con su adorable equipo de trabajo, dijo: 'Mi hijo quiere ver luchas y luchas va a tener. Ahí está el pasto' y había una alberca, o sea, hasta volamos a la alberca. ¿Qué te queda? O te acoplas o no quiero ni imaginar cómo hubiera terminado, pero al final del día es como para empezar. Yo quería cobrar, o sea, yo a mí me vale donde me pongas a luchar, pero yo quiero cobrar", subrayó el icónico luchador.