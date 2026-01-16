Selección Mexicana: ¿Malagón e Israel Reyes son los primeros confirmados para el Mundial 2026?

Con solo 145 días para el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá, la expectativa crece en torno a la lista definitiva de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana.

La afición tricolor sigue cada movimiento del "Vasco" con lupa, en busca de señales sobre quiénes representarán al país en el torneo más importante del futbol.

El Tri vive un momento complicado tras la Copa Oro, donde levantó el título ante Estados Unidos, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. En amistosos recientes acumuló cuatro empates (contra Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y dos derrotas, incluyendo una goleada 4-0 ante Colombia y un Revés ante Paraguay.

Lee también: Dos jugadores de Chivas no pueden jugar con la Selección Mexicana ante Bolivia y Panamá

Estas actuaciones han generado dudas sobre el nivel del equipo y, sobre todo, sobre posiciones clave como la portería, donde compiten Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo y el experimentado Guillermo Ochoa, quien aspira a su sexta participación mundialista.

En medio de esta incertidumbre, un video comercial ha encendido las redes sociales y desatado especulaciones sobre posibles "confirmaciones" tempranas.

¿Qué fue lo que "confirmó" la asistencia de Israel Reyes y Luis Ángel Malagón?

Se trata de un spot de Huevo San Juan, marca patrocinadora relacionada con el entorno del Tri, donde aparece primero Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana, y posteriormente los jugadores del América, Luis Ángel Malagón e Israel Reyes.

La secuencia, que se viralizó rápidamente, fue interpretada por miles de aficionados —especialmente americanistas— como un claro indicio de que ambos tienen su boleto "seguro" al Mundial 2026.

El clip generó alegría y emoción en la comunidad azulcrema, que lo compartió masivamente en plataformas digitales, considerándolo un mensaje indirecto del cuerpo técnico. Sin embargo, no se trata de una confirmación oficial.

Confirmados Israel Reyes y Malagón para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/yhw8lqWHAe — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) January 16, 2026

Aguirre ha mantenido que nadie tiene lugar asegurado y que las decisiones se basarán en el rendimiento sostenido hasta el último momento.

Ahora si ya tenemos clases de actuación rumbo al mundial 2026!



El vasco es un crack, a Malagón y Reyes les hace falta un curso en el CEA. pic.twitter.com/ZdgCG69uMj — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) January 15, 2026

Malagón ha sido titular frecuente en convocatorias recientes y muestra regularidad en el América, mientras Reyes destaca por su versatilidad en la defensa, siendo considerado un perfil polivalente para el esquema del "Vasco". Ambos figuran en proyecciones de listas tentativas y en la mayoría de las últimas convocatorias, lo que refuerza su posición privilegiada, pero la batalla por los 26 lugares sigue abierta.