Alemania vs Costa de Marfil: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026, HOY 20 de junio

El segundo partido del Mundial 2026 en este sábado 20 de junio, promete muchas emociones para los aficionados. Ya que se enfrentar los primeros dos lugares del Grupo E: Alemania y Costa de Marfil.

Los alemanes golearon 7-1 a Curazao en la primer jornada del torneo, mientras que los marfileños ganaron un duelo muy apretado ante Ecuador (1-0).

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador Foto: AP

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Un triunfo para cualquiera de los dos, les daría el pase asegurado a la siguiente ronda, es decir, los dieciseisavos de final.

En el papel, los teutones tienen un mejor equipo, comandado por jugadores como Joshua Kimmich, Kai Havertz, Jamal Musiala y Florian Wirtz, pero la tarea de ganar no será sencilla ante Costa de Marfil.

El compromiso está pactado para arrancar en punto de las 2:00 de la tarde, hora del centro de México, y se jugará en el estadio de Toronto, en Canadá.

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil HOY?

Por desgracia para los aficionados, el interesante partido no podrá ser sintonizado por televisión abierta, únicamente por la plataforma de setreaming, VIX, a través de su plan mundialista.

Alemania vs Costa de Marfil

Sede: Estadio Toronto

Hora: 14:00 horas

Transmisión: Plan mundialista de VIX