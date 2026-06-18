Willer Ditta vivió un momento especial en el debut de Colombia en la Copa del Mundo de 2026. El defensor de Cruz Azul regresó a una cancha que conoce bien, pero esta vez defendiendo los colores de su país, en un escenario que le resultó tan familiar como emotivo.

Aunque no tuvo participación en el terreno de juego, el zaguero disfrutó cada instante de la victoria ante Uzbekistán, consciente del significado que tenía estar en México en una cita mundialista.

Entre recuerdos y sensaciones, Ditta no ocultó su emoción y, al finalizar el encuentro, agradeció el cariño de la afición mexicana, en especial de los seguidores celestes, quienes le han deseado suerte.

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"Jugar en el Estadio Azteca es lindo; yo me sentí como en casa. Fue un estadio que se llenó y que tomaron los colombianos. La afición de Cruz Azul me ha demostrado su cariño desde que estoy aquí, y estoy feliz de representarlos en el Mundial", comentó en zona mixta.

Willer Ditta sostiene el décimo título de Cruz Azul, mientras porta la bandera de Colombia en el Estadio Olímpico Universitario - Foto: Imago7

Ditta, quien se ha consolidado como una de las principales alternativas en el esquema de Néstor Lorenzo, reconoció que vivió el partido con intensidad desde el banquillo, una posición desde la que también busca aportar al equipo y respaldar a sus compañeros.

"El grupo sabía que tenía que sacar los tres puntos. La carga emocional es muy alta y desde fuera de la cancha se sufre el doble. El equipo está muy unido; ahora hay que descansar para seguir avanzando", finalizó.