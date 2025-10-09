Argelia se convirtió en el cuarto país de África clasificado a la Copa del Mundo 2026. Todos los equipos africanos que se han clasificado provienen del norte del continente.

La victoria el jueves 3-0 sobre Somalia garantizó que Argelia acabará en el primer lugar del Grupo G en las eliminatorias del continente con un juego restante. Volverán a un Mundial por primera vez desde Brasil 2014.

Argelia, con el capitán Riyad Mahrez y dirigida por el exseleccionador de Suiza Vladimir Petkovic, se unió a las naciones vecinas Marruecos y Túnez, así como la Egipto de Mohamed Salah como los equipos con plazas aseguradas en el torneo ampliado de 48 equipos y que se escenificará el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

Será la quinta vez que los argelinos disputen el Mundial. La única ocasión que disputaron la fase de eliminación directa fue en 2014 cuando perdieron en Octavos de Final ante la eventual campeona Alemania.

Un total de nueve equipos africanos accederán directamente y estarán en el sorteo del torneo de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el cinco de diciembre en Washington.

Los otros cinco ganadores de grupo se conocerán durante la próxima semana. Los cuatro mejores subcampeones jugarán en una segunda fase en noviembre y el ganador avanzará a los playoffs.

Mahrez brilla

A pesar de ser un partido en casa para Somalia, se llevó a cabo en el Complejo Olímpico Miloud Hadefi en Argelia y los aficionados disfrutaron del espectáculo de Mahrez, un extremo que jugó para el Manchester City y ahora militan con el Al Ahli de Arabia Saudí.

Mahrez, de 34 años, asistió en los goles de Mohamed Amoura a los seis y 58 minutos. También aportó su propio tanto con un potente remate a los 19 minutos.

Mahrez comenzó su carrera internacional semanas antes del Mundial de 2014 y fue incluido en la selección para el torneo, jugando únicamente en el primer partido de la fase de grupos.