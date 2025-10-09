Omar Bravo ha sido arrestado recientemente bajo la acusación de abuso sexual contra una menor, generando un profundo impacto tanto en el ámbito del balompié.

Como exjugador de las Chivas, uno de los equipos más populares del futbol mexicano e integrante de la Selección Nacional en su momento, Bravo era admirado por su talento y logros en la cancha.

La detención de Omar 'N' tuvo lugar el sábado 4 de octubre, según lo informado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que actuó en respuesta a las acusaciones presentadas en su contra desde el pasado 30 de septiembre.

Las acusaciones señalan que el exfutbolista habría cometido abuso sexual contra una adolescente, lo que ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Según los detalles que han trascendido, los presuntos actos de abuso habrían ocurrido en múltiples ocasiones, comenzando cuando la víctima tenía apenas 10 u 11 años. Actualmente, Omar Bravo se encuentra a la espera de una audiencia donde se dará a conocer si será vinculado a proceso.

La seriedad de las acusaciones contra Bravo implica que, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión, según las palabras del abogado de la víctima.

¿Cómo la está pasando Omar Bravo luego de su detención en Zapopan, Jalisco?

Desde que fue detenido, nadie de la defensa del exjugador se había pronunciado al respecto. Sin embargo, durante una charla para Imagen Noticias Guadalajara, el abogado defensor de Bravo Tordecillas, Leobardo Treviño, rompió el silencio y habló acera de cómo la pasa el exjugador tras su detención y dio detalles de los pasos a seguir en la defensa del imputado.

"Por lo que hemos advertido en la carpeta es una asunto que amerita, e incluso se puede llegar a alcanzar algo que se conoce en el derecho como suspensión condicional del proceso, un abreviado, salidas alternas, terminación anticipada, y no significa que no la paga el que la hace. se cumpliría con la ley", dijo el abogado de Omar.

"Sí está consistente la imputación, pero también hay algunos recovecos no responsabilidad de la víctima, ni el ofendido, sino de la autoridad investigadora", agregó.

"Me dicen que está tranquilo, está muy consiente de la situación y tiene en sus manos el peor escenario y el mejor escenario que ya se los planteamos", dijo Treviño sobre cómo la pasa el exrojiblanco.