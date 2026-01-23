La selección de Bélgica se medirá en partidos amistosos contra Estados Unidos, México, Croacia y Túnez antes de afrontar el Mundial, según el calendario difundido este viernes por la Federación.

El primero de esos encuentros, cuya organización ya se conocía, se disputará durante una primera concentración de la selección belga en América para aclimatarse con duelos amistosos contra Estados Unidos, el 28 de marzo, y contra México, el 31, que junto a Canadá son los países anfitriones del Campeonato del Mundo de 2026.

La Federación belga añadió hoy al calendario un partido contra croacia en Rijeka el 2 de junio y otro contra Túnez el 6 de ese mes, disputado en el estadio Rey Baldunio de Bruselas.

Después, la selección de Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois y Jeremy Doku, que dirige el francés Rudi Garcia, viajará al torneo, donde se estrenará contra Egipto el 15 de junio, dentro de un grupo en el que también figuran Irán y Nueva Zelanda.

