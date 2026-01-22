En los últimos momentos del partido, un autogol de Panamá rescató a México. Después de seis meses, la se reencontró con un triunfo, por lo que ahora su mirada está puesta en su próximo rival: Bolivia.

Mientras el estratega Javier Aguirre asegura que su listado final de futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 ya casi está lista, lo cierto es que el Tricolor continúa despertando dudas, más aún porque la victoria solo fue posible gracias al error de la escuadra panameña.

Ésta fue la primera de ocho pruebas que le esperan a la Selección Mexicana antes de que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

A lo largo del partido amistoso, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. La afición mexicana mostró su inconformidad ante el rendimiento del Tricolor, desahogándose con toda clase de memes. Estos son algunos de ellos.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido amistoso entre México y Panamá

