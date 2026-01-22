En los últimos momentos del partido, un autogol de Panamá rescató a México. Después de seis meses, la Selección Mexicana se reencontró con un triunfo, por lo que ahora su mirada está puesta en su próximo rival: Bolivia.

Mientras el estratega Javier Aguirre asegura que su listado final de futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 ya casi está lista, lo cierto es que el Tricolor continúa despertando dudas, más aún porque la victoria solo fue posible gracias al error de la escuadra panameña.

Ésta fue la primera de ocho pruebas que le esperan a la Selección Mexicana antes de que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

A lo largo del partido amistoso, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. La afición mexicana mostró su inconformidad ante el rendimiento del Tricolor, desahogándose con toda clase de memes. Estos son algunos de ellos.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido amistoso entre México y Panamá

En un partido totalmente soporífero la Decepción ganó el partido con un autogol de último minuto#SeleccionMexicana #MoleTour #Panama #Mexico pic.twitter.com/D33NeZ9QGV — Chilo Sports MX (@Chilo_Sports_MX) January 23, 2026

Otra vez se van a ir en fase de grupos jajajajajajajaja pic.twitter.com/loThGULhhZ — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨. (@zoksiin) January 23, 2026

A toda madre el México vs Panamá



pic.twitter.com/viwvdmSRAw — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) January 23, 2026

Está buenisimo el Panamá vs México pic.twitter.com/1hLUuCDotW — El Alex Pozos (@soyelpozos) January 23, 2026

No mamen, pararon la Liga Mx para esta burla de partido JAJAJAJA



Mejor hubieran organizado un interescuadras en las canchas de la FMF. pic.twitter.com/PAoRVbDivO — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 23, 2026

La selección mexicana cuando Gil Mora no juega pic.twitter.com/SZWVjDaExJ — Elemanem (@elemanem72) January 23, 2026

Momento de meter al único otaku que ha tocado el agua, profesor Aguirre.



El delantero del pueblo. pic.twitter.com/q3a01pCfEt — GONZALO (@groseritx) January 23, 2026

Jorge Sanchez viendo que Ledezma lo va a dejar sin mundialpic.twitter.com/9fM87LLJHb — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 23, 2026

Cómo vas a parar 2 semanas la liga Mx para ver a la SELECCIÓN jugar vs PANAMÁ y BOLIVIA @MikelArriolaP



pic.twitter.com/us3I5V0Q9j — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) January 23, 2026