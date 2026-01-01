En la , el camino de Sudáfrica continuará en los Octavos de Final, donde se enfrentará a Camerún en la cancha del Agdal Medina Stadium en Rabat, Marruecos, por el sueño de levantar el trofeo.

Los “Bafana Bafana” llegaron a esta instancia después de asegurar el segundo lugar del Grupo B del certamen. A lo largo de la Fase de Grupos, dejaron un saldo de dos victorias (Angola y Zimbabue) y una derrota (Egipto).

Cabe recordar que, en seis meses, Sudáfrica será el primer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Razón por la cual los dirigidos por Javier Aguirre siguen de cerca los pasos de la escuadra africana.

En el Estadio Azteca, rebautizado como Banorte, los “Bafana Bafana” inaugurarán la Fase de Grupos de la justa mundialista, junto con el Tricolor. Esto será el próximo 11 de junio.

Mientras tanto, Sudáfrica continuará en la lucha por conquistar la Copa Africana de Naciones. Con el contexto presente, ésta es la fecha para ver el próximo partido de dicha selección.

Sudáfrica en festejo de gol, durante la Fase de Grupos de la Copa Africana - Foto: AFP
Ésta es la fecha del próximo partido de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones

Domingo, 4 de enero

  • Sudáfrica vs Camerún | 13:00 (tiempo del centro de México) | Agdal Medina Stadium.

Conoce cuándo y dónde ver el próximo juego de Sudáfrica, el oponente de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana / FOTO: AP
