La no solo será histórica por su nuevo formato de 48 selecciones y sedes en México, Estados Unidos y Canadá, también lo será por el monto económico que pondrá sobre la mesa la FIFA para premiar a los mejores del torneo.

Según el comunicado oficial del organismo del futbol, se aprobó una bolsa de 727 millones de dólares que se repartirá entre los equipos participantes del certamen, lo que representa un incremento del 50 % con respecto a la edición anterior en Qatar 2022.

¿Cuánto cuesta el balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026? FOTO: @adidasfootball
De ese total, 655 millones de dólares estarán destinados exclusivamente a premios deportivos, mientras que el resto se usará para otros apoyos financieros dentro del certamen, como viáticos, utilería, etc.

¿Cuáles serán los premios para el Mundial de 2026?

  • Campeón: 50 millones de dólares
  • Subcampeón: 33 millones de dólares
  • Tercer lugar: 29 millones de dólares
  • 4.º lugar: 27 millones de dólares
  • Equipos del 5.º al 8.º lugar: 19 millones de dólares
  • Equipos del 9.º al 16.º lugar: 15 millones de dólares
  • Equipos del 17.º al 32.º lugar: 11 millones de dólares
  • Equipos del 33.º al 48.º lugar: 9 millones de dólares

Además, cada selección que califique al Mundial recibirá 1.5 millones de dólares adicionales exclusivos para gastos de preparación, lo que asegura que todas las naciones participantes obtengan al menos 10.5 millones de dólares solo por estar en la fiesta mundialista.

Este nuevo esquema de premios de la FIFA marca un récord para la Copa del Mundo y refleja también el crecimiento del torneo no solo en nivel competitivo, sino también en su impacto económico global.

