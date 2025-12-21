Pese a que recientemente conquistó el título del Apertura 2025 con Toluca, Antonio Briseño soltó una contundente crítica al sistema que mueve al futbol mexicano.

El exjugador de las Chivas aseguró que no se le permite crecer a los jóvenes, por todos los limitantes que existen desde la Liga de expansión, hasta el siempre polémico tema del ascenso y descenso en la Liga MX.

Antonio Briseño con Toluca, durante la Gran Final del Apertura 2025 - Foto: Imago7

Lee también Sudáfrica vs Angola: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del rival de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial

¿Qué dijo Antonio 'El Pollo' Briseño sobre la Liga MX?

En una reciente entrevista, el defensa se quejó sobre los cambios que constantemente sufre el balompié mexicano desde dentro, y confesó que tanto el sistema de competencia, como la estructuración de la liga, se encuentra rota.

“El ecosistema está hecho cagada. En Tercera, Segunda y Expansión hay límite de edad. Los jóvenes no crecen si solo juegan entre ellos. ¿Tú crees que los jugadores que se desarrollan ahí van a servir, si se enfrentan contra ellos mismos casi siempre?", soltó Briseño, jugador con pasado rojiblanco.

Briseño aseguró que su ciclo con Chivas había terminado. Foto: Imago7.

Además, no es la primera vez que un futbolista arremete contra el sistema de competencia que posee el futbol de México. En este caso, el 'Pollo' da a entender que el mismos sistema tiende a auto sabotearse, debido a que la falta de ascenso y descenso, no permite que exista más competitividad, y por ende, no hay muchas oportunidades para mostrar a talentos nuevos.

Esto, como efecto dominó, provoca que las ligas inferiores, como la de Expansión, pierdan asimismo nivel y los partidos se vuelvan menos atractivos, porque a pesar de que hay incentivos para los equipos campeones, no aspiran a jugar en primera división.

Lee también Estadio Azteca: Así luce el próximo estadio Banorte a tres meses de su reapertura con el México vs Portugal