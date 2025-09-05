Cristiano Ronaldo apunta a la que será su última Copa del Mundo. El delantero de Portugal sabe que no puede desperdiciar la oportunidad de levantar el trofeo máximo de la FIFA el próximo año.

El futbolista de 40 años encabeza la lista que enfrentará mañana a Armenia en lo que será el final de la eliminatoria de la UEFA. Los lusos también comparten el Grupo F con Hungría e Irlanda.

¿A quién empujó Cristiano Ronaldo?

Pese a que muchos señalaban que el fracaso en Qatar 2022 sería la última ocasión que se vería a Cristiano Ronaldo en un Mundial, el Bicho piensa totalmente lo contrario, debido a que sigue siendo el estandarte de su selección.

CR7 buscará en la visita de los lusos a Armenia no sólo sacar los tres puntos, sino que el atacante buscará acortar distancias en su camino a los mil goles (suma 940). El rival parece factible para que se pueda hacer presente en el marcador.

Cabe destacar que el primer lugar de sector clasifica de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que el segundo puesto deberá disputar el Playoff para meterse a la competencia.

Y Cristiano sabe que no hay espacio para errores y está bien metalizado en ganar. Incluso, está tan metido en el partido ante los armenios que tuvo un feo gesto con un aficionado que buscaba un recuerdo con él.

Tras el empujón, CR7 continuó con su camino e ignoró a los aficionados. Foto: Especial

En redes sociales se ha viralizado un video en el que Cristiano Ronaldo camina por el hotel de concentración de Portugal, cuando de repente se le cruzó un fanático, quien lo abrazó para tomarse una foto.

No obstante, el artillero del Al Nassr de Arabia Saudita reaccionó con violencia, debido a que le propinó un tremendo empujón que dejó el joven desconcertado, mientras que otros hinchas eran detenidos por la seguridad.

La acción del Bicho ha sido muy criticada, debido a que no es la primera ocasión que actúa con prepotencia ante los aficionados que lo único que desean es que les regale unos segundos para una foto a un autógrafo.