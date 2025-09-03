Uno de los temas que más preocupación existe en la organización mexicana de cara al Mundial 2026 es el Estadio Azteca, sede de la inauguración del torneo. Sin embargo, en más de una ocasión se ha explicado que todo va en tiempo y forma con su remodelación.

Incluso, ya habría rival para la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula: Portugal. Cristiano Ronaldo y compañía sería el combinado elegido para el partido contra México, que además serviría de preparación antes de que arranque el campeonato de la FIFA.

¿Qué leyendas del futbol han jugado en el Estadio Azteca?

La visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca ha generado muchas expectativas. Esta será la primera ocasión que el Bicho dispute un partido en suelo tricolor y qué mejor que sea antes del Mundial 2026.

CR7 sabe que debe entregar su mejor versión con los lusos, debido a que esta es la última oportunidad en su carrera para levantar la Copa del Mundo. La ocasión que más lejos llegó fue el cuarto lugar que logró en Alemania 2006.

En caso de que Cristiano esté en la cancha del Coloso de Santa Úrsula se sumará a una larga lista de leyendas del futbol que pudieron pisar el césped de un escenario que para muchos es considerado como un templo de este deporte.

En México 70 tuvieron el privilegio de ver a Pelé, quien con una soberbia actuación se coronó ante Italia en la Gran Final. Su foto celebrando a hombros con el Coloso de fondo se volvió inmortal.

Pero no fue la única figura que jugó en esa cancha. Franz Beckenbauer (Alemania), Dino Zoff (Italia), Lev Yashin (Unión Soviética), Carlos Alberto (Brasil), Roberto Rivelino (Brasil) y Jairzinho (Brasil), se unieron a la lista.

En 2010, España como campeón del mundo, disputó un amistoso contra México en el Estadio Azteca. Foto: Especial

Pasaron 18 años para que la casa de la Selección Nacional recibiera a los mejores combinados del planeta en el Mundial de México 86. Maradona bordó su nombre entre los inmortales ganando el torneo.

Además, los aficionados nacionales pudieron ver en la cancha que ya se estaba convirtiendo en legendaria a Hugo Sánchez, Peter Shilton (Inglaterra), Gary Lineker (Inglaterra) y Paolo Rossi (Italia).

Fuera de competencias como la Copa del Mundo, otras leyendas han disputado encuentros en el Estadio Azteca. En 2010, como parte de un partido amistoso para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México, España, que recién había sido campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Iker Casillas, Xavi Hernández, Carles Puyol y Sergio Ramos, fueron algunas de las estrellas que visitaron el país.

Por otra parte, otros futbolistas que también demostraron sus grandes dotes en el Coloso de Santa Úrsula fueron Vavá (América), Óscar Ruggeri (América), Mauro Camoranesi (Cruz Azul), Bebeto (Toros Neza) y Ronaldinho (Querétaro).