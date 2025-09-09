El empeño de Cristiano Ronaldo por disputar un sexto Mundial, una cantidad récord, comenzó el sábado de manera habitual: rubricó dos goles y Portugal inició su campaña de las eliminatorias con una aplastante victoria 5-0 sobre Armenia.

Los tantos de Cristiano extendieron a 140 su récord como el máximo goleador en el futbol internacional masculino y confirmaron su inquebrantable para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin.

El astro de 40 años firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y llevó a Portugal a la consagración en la Liga de Naciones de la UEFA este verano boreal. La Copa del Mundo es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo detrás de su gran rival Lionel Messi, quien se coronó con Argentina en 2022.

El próximo año probablemente sería la última oportunidad de Cristiano para proclamarse campeón del mundo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también estaría jugando en su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, con una serie de nombres que han aparecido en cinco.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo lo felicitan por alcanzar los 39 goles en eliminatorias. @Cristiano

Cabe destacar que los lusos no sólo se confirmaron como líderes de su sector, además el Bicho está a nada de romper una nueva marca personal. Con la anotación frente a Hungría de penalti, Cristiano alcanzó al guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz, con 39 goles en eliminatorias mundialistas.

Cristiano, ganador de cinco Ligas de Campeones y que también levantó el trofeo de la Eurocopa con su país, anotó a los 21 y 46 minutos en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, para un arranque fulgurante de Portugal en el Grupo F.

Joao Félix también firmó un doblete, incluyendo el primer gol de apertura a los 10 minutos. Joao Cancelo también facturó.