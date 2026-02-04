A partir de este jueves, 5 de febrero, la FIFA comenzará a enviar correos a las personas que podrán comprar boletos para la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Hace unas semanas, entre el 11 de diciembre y el 13 de enero, la FIFA recibió 500 millones de solicitudes en la tercera fase de la venta de entradas del Mundial de 2026. De acuerdo a la institución del balompié internacional, las selecciones que tuvieron una mayor demanda fueron las tres anfitrionas, además de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Argentina y Colombia.

“Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos. Por eso nos comprometemos a habilitar otros mecanismos para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de toda una serie de experiencias fuera de los estadios, tanto presenciales como en línea, y que pueda participar el mayor número posible de personas en el que va a ser la mayor competición de la historia”, prometió la FIFA.

Todas los participantes recibirán un correo para confirmar su estatus, independiente de si fueron electos o no para comprar boletos. Los seleccionados recibirán los detalles para cada uno de los encuentros que solicitaron, mientras que los que solo fueron elegidos parcialmente obtendrán información solo para partidos en concreto.

Pese a que no se tiene una hora establecida para el envío de correos, se estima que podrían recibirse a las nueve de la mañana (en tiempo del centro de México).

