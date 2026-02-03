En menos de 130 días, la Selección Mexicana disputará su primer partido en la Copa del Mundo de 2026.

El Tricolor se estará enfrentando a Sudáfrica en la inauguración del próximo Mundial, sobre la cancha del estadio Azteca.

El equipo de Javier Aguirre se encuentra ubicado en el Grupo A, donde también está Corea del Sur y el último invitado será el ganador del Repechaje D (Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte).

En espera de que México comiencen su participación en el torneo más importante de la FIFA, el Vasco continúa puliendo su lista de 26 convocados.

De acuerdo con el propio director técnico, ya cuenta con un 80% de los futbolistas, es decir, todavía tiene cinco o seis espacios disponibles.

Cada partido amistoso de la Selección Mexicana servirá para que Javier Aguirre defina a todos los jugadores con los que contará en la Copa del Mundo.

Javier Aguirre continúa observando jugadores para definir su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 / FOTO: Imago7

Aunque, también tendrá que esperar para definir su lista al 100% porque hay varios elementos que se encuentran lesionados en la actualidad.

Incluso, el Vasco aseguró que a todos los que no estén disponibles para jugar, en estos momentos, los esperará hasta el último instante para saber si pueden o no forma parte de su convocatoria.

De acuerdo con el timonel tricolor, a cada uno de los que han causado baja por lesión de sus últimos llamados, los sigue de cerca y los acompañará en su proceso de recuperación, siempre y cuando no tenga que presentar su lista definitiva ante la FIFA.

¿Cuántos jugadores de la Selección Mexicana están lesionados actualmente?

En total, actualmente, hay ocho futbolistas lesionados de la Selección Mexicana, con diferentes periodos de recuperación.

Luis Chávez | Dinamo Moscú | Rotura de ligamento cruzado | Junio 2025

| Dinamo Moscú | Rotura de ligamento cruzado | Junio 2025 Rodrigo Huescas | Copenhague | Rotura de ligamentos | Octubre 2025

César Huerta | Anderlecht | Pubalgia | Noviembre 2025

Alexis Vega y César Huerta todavía no están disponibles para jugar con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7