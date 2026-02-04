En la Copa del Mundo, la Selección Mexicana deberá abstenerse de convocar a futbolistas lesionados. Para el dos veces mundialista, Ramón Ramírez, los jugadores “no pueden irse a recuperar a un Mundial”.

“Desafortunadamente, lastimarse son los riesgos muchas veces de esta profesión y quiero creer que a una Selección que va a una Copa del Mundo no pueden ir jugadores lastimados”, aseveró Ramírez para los micrófonos de ESPN.

Una postura que tomó a cuatro meses y medio para que ruede el balón en el Estadio Azteca, durante el partido inaugural que México disputará contra Sudáfrica.

Hasta los partidos amistosos que la Selección Mexicana jugó contra Bolivia y Panamá, el combinado nacional marcó un registro de siete futbolistas lesionados que luchan contrarreloj en su recuperación: Santiago Giménez, Alexis Vega, Luis Chávez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, César “Chino” Huerta y Gilberto Mora.

Listado al que se le sumó Israel Reyes, después de que —durante el encuentro ante Bolivia— salió lesionado. El capitán Edson Álvarez también encendió alarmas, ya que publicó un comunicado en el que reconoció que no se sentía bien físicamente, sin embargo, tranquilizó al estratega Javier Aguirre después de aparecer como titular en la reciente victoria de Fenerbahce.

Ante el “hospital” de la Selección Mexicana, Ramón Ramírez les deseo a cada uno de los jugadores una pronta recuperación. Sin embargo, enfatizó que no deberían formar parte del Mundial de 2026 bajo esas circunstancias.

“Ojalá que, por el bien de ellos, sanen lo más pronto posible, se pongan en la lista de Javier Aguirre y que sea el técnico nacional quien defina, pero a un jugador, llevártelo lastimado para ver si se recupera y ver si llega en la mejor forma… Creo que estaríamos contando con un jugador menos”, sentenció el exfutbolista.

¿Cuándo será el próximo partido de preparación de la Selección Mexicana?

Rumbo al Mundial de 2026, el Tricolor jugará contra Islandia el próximo 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

