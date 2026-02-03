Hace unos días, las alarmas se encendieron en la Selección Mexicana con la lesión de Edson Álvarez.

A través de un comunicado, el Machín anunció que había recaído de la lesión que sufrió en su tobillo, por lo que tendría que alejarse de los terrenos de juego para enfocarse en su rehabilitación.

Aunque, el centrocampista mexicano no estableció el tiempo estimado de su recuperación, lo que llamó poderosamente la atención.

“En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores, sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar”, publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con el propio canterano del América, desde principios de diciembre tenía dicho malestar, por lo que prefirió centrar su atención para poder estar al 100% físicamente, de cara al cierre de la Temporada 2025-26 y a la Copa del Mundo de 2026.

“Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, señaló.

De acuerdo con Edson Álvarez, sus “ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad”, por tal motivo decidió recuperarse completamente para “volver en plenitud y seguir mostrando” su mejor versión en un año tan importante para su carrera como profesional.

Sin embargo, a pesar de que el pronóstico de recuperación no era el más alentador, este fin de semana, el Machín volvió a jugar y apagó las alarmas en la Selección Mexicana.

Edson Álvarez es uno de los capitanes de la Selección Mexicana y se encamina a ser uno de los titulares en el Mundial 2026 / FOTO: Imago7

El mundialista con el Tricolor en Qatar 2022 regresó al 11 titular del Fenerbahce y fue parte de la victoria (0-2) sobre el Kocaelispor, en condición de visitante.

Aunque, cabe resaltar que Edson Álvarez únicamente pudo disputar 60 minutos del encuentro y salió de cambio para el segundo tiempo.

El canterano del América abandonó el terreno de juego cuando su equipo ya ganaba el juego, por la mínima diferencia.

El siguiente duelo del Fenerbahce será el próximo jueves, cuando reciba al Erzurum BB en la Copa de Turquía, donde Edson Álvarez podría volver a sumar minutos para evaluar cómo se siente físicamente.

Aunque todo parece indicar que el capitán de la Selección Mexicana ya está recuperado, lo que es una noticia positiva para Javier Aguirre y su cuerpo técnico.