Álvaro Fidalgo está por iniciar una nueva aventura en su trayectoria como futbolista profesional.

El centrocampista español, naturalizado mexicano, ya fue presentado como nuevo refuerzo del Real Betis, tras su histórico paso por el América.

El Maguito regresó al país donde nació y donde se formó como jugador, con el sueño de debutar en LaLiga.

En su paso con el Real Madrid, el asturiano no tuvo la oportunidad de disputar un encuentro en la Primera División de España, ya que únicamente participó en la Copa del Rey.

Ahora, Álvaro Fidalgo buscará demostrar todo lo que aprendió y creció en los cinco años que jugó en la Liga MX.

Álvaro Fidalgo jugó cinco años con el América y se convirtió en una leyenda de la institución azulcrema / FOTO: Imago7

Además de ganarse un lugar en el equipo de Manuel Pellegrini, el Maguito deberá buscar la oportunidad de ser convocado por Javier Aguirre.

Luego de cumplir los cinco años que la FIFA determina para que un futbolista pueda cambiar de selección, el elegante volante ya puede ser considerado por el Vasco.

Por tal motivo, el sueño de ser llamado con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo es cada vez más posible.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

Incluso, en la conferencia de prensa de su presentación con el Real Betis, Álvaro Fidalgo fue cuestionado al respecto, aunque prefirió ser cauteloso son sus palabras.

“Sería un poco atrevido por mi parte [hablar] antes de ni siquiera jugar. También soy mexicano y es una posibilidad que tengo, entonces está todo en el aire, la verdad”, respondió ante el cuestionamiento sobre si, ser parte del conjunto bético y de la Liga española, le facilitaría el ser convocado para el Mundial.

Álvaro Fidalgo aprovechó la oportunidad de hablar sobre la Selección Mexicana en su presentación con el Real Betis / FOTO: Imago7

Con el estilo que lo caracteriza, el Maguito prefirió centrarse en que todavía debe ganarse la confianza del Ingeniero, antes de pensar en ser parte de una lista para la justa mundialista.

“Ahora mismo, estoy centrado en hacer las cosas bien aquí; tengo mucho trabajo por delante, muchas que hacer bien y muchas que demostrar”, aclaró.

De igual forma, Álvaro Fidalgo aseguró que está dispuesto a ser un futbolista fundamental para Manuel Pellegrini y que, con sus actuaciones, se podría presentar la oportunidad de que Javier Aguirre lo considere para la Selección Mexicana.

“Me gusta meterme presión, soy una persona que intenta ser muy perfeccionista en las cosas que hace, entonces primero [debo] hacer las cosas bien aquí, antes de pensar en otra cosa, ser importante para el equipo, estar disponible siempre y el tiempo lo dirá”, señaló el nuevo jugador del Real Betis.